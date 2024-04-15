КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 10 КВАР 1НО/2НЗ 24V 50/60ГЦ
КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 10 КВАР 1НО/2НЗ 24V 50/60ГЦ
Референс: MC1DEKB7
Контактор серии SystemePact MC1D для конденсаторных батарей, номинальная мощность – 10 кВАр, 3P, 1НО+2НЗ, напряжение управления – 24 В пер.тока, категория применения – AC-6b, монтаж – на DIN-рейке или на монтажной плате с помощью винтовых зажимов. Контакторы серии SystemePact M MC1DE…WK предназначены для коммутации трехфазных одно- и многоступенчатых конденсаторных батарей, оснащены блоком контактов предварительного срабатывания и гасящих резисторов, ограничивающих величину тока до 60In.
Спецификация
Технические характеристики
EC001079 Магнитный пускатель (контактор) для емкостной нагрузки
Номинальное напряжение катушки (В) 24
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409071564
|13.7
|5
|13.8
|см.
|0.57
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|14680409071561
|31
|29.5
|30.5
|см.
|12.72
|кг.
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Дата документа: 15/04/2024
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Размер 1.89 MB
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