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MC1DWKB7
КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 65 КВАР 1НО/2НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1DWKB7

КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 65 КВАР 1НО/2НЗ 24V 50/60ГЦ

Референс: MC1DWKB7
Линейка SystemePact M

Контактор серии SystemePact MC1D для конденсаторных батарей, номинальная мощность – 65 кВАр, 3P, 1НО+2НЗ, напряжение управления – 24 В пер.тока, категория применения – AC-6b, монтаж – на DIN-рейке или на монтажной плате с помощью винтовых зажимов. Контакторы серии SystemePact M MC1DE…WK предназначены для коммутации трехфазных одно- и многоступенчатых конденсаторных батарей, оснащены блоком контактов предварительного срабатывания и гасящих резисторов, ограничивающих величину тока до 60In.

Спецификация
Технические характеристики
EC001079 Магнитный пускатель (контактор) для емкостной нагрузки
Номинальная рабочая мощность AC-6b (кВАр) 65
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 1
Номинальное напряжение катушки (В) 24
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов 3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040907205916.27.517.6 см. 1.57кг.
BAG
310шт.146804090720564435.520 см. 17.2кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
Каталог
Каталог SystemeSet
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.95 MB
Каталог SystemeSet
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
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