КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 65 КВАР 1НО/2НЗ 220V 50/60ГЦ
КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 65 КВАР 1НО/2НЗ 220V 50/60ГЦ
Референс: MC1DWKM7
Контактор серии SystemePact MC1D для конденсаторных батарей, номинальная мощность – 65 кВАр, 3P, 1НО+2НЗ, напряжение управления – 220 В пер.тока, категория применения – AC-6b, монтаж – на DIN-рейке или на монтажной плате с помощью винтовых зажимов. Контакторы серии SystemePact M MC1DE…WK предназначены для коммутации трехфазных одно- и многоступенчатых конденсаторных батарей, оснащены блоком контактов предварительного срабатывания и гасящих резисторов, ограничивающих величину тока до 60In.
Спецификация
Технические характеристики
EC001079 Магнитный пускатель (контактор) для емкостной нагрузки
Номинальная рабочая мощность AC-6b (кВАр) 65
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 1
Номинальное напряжение катушки (В) 220
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов 3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409072097
|16.2
|7.5
|17.6
|см.
|1.57
|кг.
BAG
|3
|—
|10
|шт.
|14680409072094
|44
|35.5
|20
|см.
|17.2
|кг.
P12
|4
|—
|240
|шт.
|—
|120
|80
|100
|см.
|406.336
|кг.
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