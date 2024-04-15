КОНТАКТОР MC1E 3P 9A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ (LC1E0910E5)
КОНТАКТОР MC1E 3P 9A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ (LC1E0910E5)
Референс: MC1E09E7
Контактор серии SystemePact MC1E на номинальный ток 9 А, 3P, встроенные дополнительные контакты 1НО+1НЗ; напряжение управления – 48 В пер.тока; крепеж – на DIN-рейку/монтажную плату. Контакторы серии SystemePact MC1E разработаны для шкафов управления насосными станциями, систем вентиляции и лифтов. Они имеют увеличенный электрический и механический ресурс 13 млн. циклов; могут оснащаться дополнительными контактами, тепловыми реле, механическими блокировками, ограничителями перенапряжений.
Спецификация
Технические характеристики
EC000066 Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC)
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов 3
Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В 25
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц 48-48
Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В 9
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409074855
|8
|5.2
|9.1
|см.
|0.323
|кг.
S03
|3
|—
|54
|шт.
|14680409074852
|40
|30
|30
|см.
|17.942
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
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