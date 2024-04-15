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MC1E32Q7
КОНТАКТОР MC1E 3P 32A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ (LC1E3210Q5)
MC1E32Q7

КОНТАКТОР MC1E 3P 32A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ (LC1E3210Q5)

Референс: MC1E32Q7
Линейка SystemePact M

Контактор серии SystemePact MC1E на номинальный ток 32 А, 3P, встроенные дополнительные контакты 1НО+1НЗ; напряжение управления – 380/400 В пер.тока; крепеж – на DIN-рейку/монтажную плату. Контакторы серии SystemePact MC1E разработаны для шкафов управления насосными станциями, систем вентиляции и лифтов. Они имеют увеличенный электрический и механический ресурс 11 млн. циклов; могут оснащаться дополнительными контактами, тепловыми реле, механическими блокировками, ограничителями перенапряжений.

Спецификация
Технические характеристики
EC000066 Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC)
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов 3
Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В 50
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц 380-400
Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В 32
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090751288.86.310.5 см. 0.483кг.
S03
332шт.14680409075125403030 см. 15.94кг.
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Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
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