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MC1E65M7
КОНТАКТОР MC1E 3P 65A НО+НЗ 220V/230V 50/60ГЦ (LC1E65M5)
MC1E65M7

КОНТАКТОР MC1E 3P 65A НО+НЗ 220V/230V 50/60ГЦ (LC1E65M5)

Референс: MC1E65M7
Линейка SystemePact M

Контактор серии SystemePact MC1E на номинальный ток 65 А, 3P, встроенные дополнительные контакты 1НО+1НЗ; напряжение управления – 220…230 В пер.тока; крепеж – на DIN-рейку/монтажную плату. Контакторы серии SystemePact MC1E разработаны для шкафов управления насосными станциями, систем вентиляции и лифтов. Они имеют увеличенный электрический и механический ресурс 10 млн. циклов; могут оснащаться дополнительными контактами, тепловыми реле, механическими блокировками, ограничителями перенапряжений.

Спецификация
Технические характеристики
EC000066 Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC)
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов 3
Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В 80
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц 220-230
Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В 65
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409075357137.912.4 см. 1.02кг.
BAG
316шт.1468040907535437.727.527 см. 16.82кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
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