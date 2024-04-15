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MC1G120M5
КОНТАКТОР MC1G 3P 120A 2НО+2НЗ 220V 50ГЦ
MC1G120M5

КОНТАКТОР MC1G 3P 120A 2НО+2НЗ 220V 50ГЦ

Референс: MC1G120M5
Линейка SystemePact M

Контактор серии SystemePact MC1G на номинальный ток 120 А, 3P, 2НО+2НЗ; напряжение управления – 220 В пер.тока; крепеж – на монтажной плате. Контакторы серии SystemePact MC1G разработаны для управления двигателями различных типов, а также насосами, лифтов и системами вентиляции. Они имеют увеличенный электрический и механический ресурс; могут оснащаться дополнительными контактами, тепловыми реле, механическими блокировками, ограничителями перенапряжений.

Спецификация
Технические характеристики
EC000066 Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC)
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов 3
Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В 200
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц 220-220
Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В 120
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040907550022.81817.5 см. 3.82кг.
BAG
34шт.146804090755073923.838 см. 15.78кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
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