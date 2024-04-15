КОНТАКТОР MC1G 3P 160A 2НО+2НЗ 220V 50ГЦ

Контактор серии SystemePact MC1G на номинальный ток 160 А, 3P, 2НО+2НЗ; напряжение управления – 220 В пер.тока; крепеж – на монтажной плате. Контакторы серии SystemePact MC1G разработаны для управления двигателями различных типов, а также насосами, лифтов и системами вентиляции. Они имеют увеличенный электрический и механический ресурс; могут оснащаться дополнительными контактами, тепловыми реле, механическими блокировками, ограничителями перенапряжений.