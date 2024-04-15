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MC1G630KUE
КОНТАКТОР MC1G 3P 630A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
MC1G630KUE

КОНТАКТОР MC1G 3P 630A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ

Референс: MC1G630KUE
Линейка SystemePact M

Контактор серии SystemePact MC1G на номинальный ток 630 А, 3P, 2НО+2НЗ; напряжение управления – 100…250 В пер./пост. тока; защита от просадок напряжения от 0,7 до 1,2 Us; крепеж – на монтажной плате. Контакторы серии SystemePact MC1G разработаны для управления двигателями различных типов, а также насосами, лифтов и системами вентиляции. Они имеют увеличенный электрический и механический ресурс; могут оснащаться дополнительными контактами, тепловыми реле, механическими блокировками.

Спецификация
Технические характеристики
EC000066 Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC)
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов 3
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц 100-100
Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В 630
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов 0
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040907586930.524.522.5 см. 9.86кг.
BAG
32шт.1468040907586651.531.524 см. 20.22кг.
P12
424шт.12080110.8 см. 274.6кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
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