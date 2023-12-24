КОНТАКТОР MC1K 9A 1НО AC48V 50/60Hz
КОНТАКТОР MC1K 9A 1НО AC48V 50/60Hz
Референс: MC1K0910E7
Контактор серии SystemePact MC1K для сетей переменного тока, номинальный ток – 9 А, 3P, 1НО, напряжение управления – 48 В пер.тока, монтаж – на DIN-рейке или винтами на монтажной плате. Контакторы серии MC1K предназначены для управления двигателями (категория AC-3 и AC-4), а также для применения в простых системах автоматизации.
Спецификация
Технические характеристики
EC000066 Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC)
Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В 9
Напряжение цепей управления 48-48
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 0
Модульное исполнение Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409140369
|6.2
|5
|6.6
|см.
|0.21
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
Дата документа: 24/12/2023
Формат PDF
Размер 1.78 MB
Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
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