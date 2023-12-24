Продукты
MC1K16004Q7
КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 16A AC380V 50/60Hz
MC1K16004Q7
MC1K16004Q7

КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 16A AC380V 50/60Hz

Референс: MC1K16004Q7
Линейка SystemePact M

Контактор серии SystemePact MC1K для сетей переменного тока, номинальный ток – 16 А, 4P(4НО), напряжение управления – 380 В пер.тока, монтаж – на DIN-рейке или винтами на монтажной плате. Контакторы серии MC1K предназначены для управления не индуктивной или слабо индуктивной нагрузкой (AC-1), а также для применения в простых системах автоматизации.

Спецификация
Технические характеристики
EC000066 Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC)
Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В 16
Напряжение цепей управления 380-380
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 0
Модульное исполнение Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091415886.256.6 см. 0.21кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
Дата документа: 24/12/2023
Формат PDF
Размер 1.78 MB
Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
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