Продукты
MC2K0601F7
РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 6A 1НЗ AC110V 50/60Hz
MC2K0601F7

РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 6A 1НЗ AC110V 50/60Hz

Референс: MC2K0601F7
Линейка SystemePact M

Реверсивный контактор серии SystemePact MC2K для сетей переменного тока, номинальный ток – 6 А, 3P, 1НЗ, напряжение управления – 110 В пер.тока, монтаж – на DIN-рейке или винтами на монтажной плате. Реверсивные контакторы серии MC2K предназначены для управления двигателями, а также для применения в простых системах автоматизации.

Спецификация
Технические характеристики
EC000066 Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC)
Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В 6
Напряжение цепей управления 110-110
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 1
Модульное исполнение Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091430879.46.76.3 см. 0.43кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
Дата документа: 24/12/2023
Формат PDF
Размер 1.78 MB
Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06885_23
Формат PDF
Размер 1.35 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06885_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина