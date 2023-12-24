РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 9A 1НЗ AC380V 50/60Hz

Реверсивный контактор серии SystemePact MC2K для сетей переменного тока, номинальный ток – 9 А, 3P, 1НЗ, напряжение управления – 380 В пер.тока, монтаж – на DIN-рейке или винтами на монтажной плате. Реверсивные контакторы серии MC2K предназначены для управления двигателями, а также для применения в простых системах автоматизации.