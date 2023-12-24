РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 12A 1НО AC127V 50/60Hz
РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 12A 1НО AC127V 50/60Hz
Референс: MC2K1210FC7
Реверсивный контактор серии SystemePact MC2K для сетей переменного тока, номинальный ток – 12 А, 3P, 1НО, напряжение управления – 127 В пер.тока, монтаж – на DIN-рейке или винтами на монтажной плате. Реверсивные контакторы серии MC2K предназначены для управления двигателями, а также для применения в простых системах автоматизации.
Спецификация
Технические характеристики
EC000066 Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC)
Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В 12
Напряжение цепей управления 127-127
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 0
Модульное исполнение Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
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|Описание
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|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409143360
|9.4
|6.7
|6.3
|см.
|0.43
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
Дата документа: 24/12/2023
Формат PDF
Размер 1.78 MB
Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06885_23
Формат PDF
Размер 1.35 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06885_23
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