Продукты
MC5A-R-33
Извещатель пожарный ручной адресный (ИП513-200АР)
MC5A-R-33

Извещатель пожарный ручной адресный (ИП513-200АР)

Референс: MC5A-R-33
Линейка SystemeFS

Извещатель пожарный ручной адресный (ИП513-200АР)

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040917018210.22.811.2 см. 0.1кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
MC5A-R-33 Извещатель пожарный ручной адресный
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 360.22 kB
MC5A-R-33 Извещатель пожарный ручной адресный
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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