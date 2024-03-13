Устройство дистанционного пуска адресное, цвет желтый
Устройство дистанционного пуска адресное, цвет желтый
Референс: MC5A-Y-33
Устройство дистанционного пуска адресное
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409170205
|10
|10
|10
|см.
|0.1
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
MC5A-Y-33 Устройство дистанционного пуска адресное
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 357.31 kB
MC5A-Y-33 Устройство дистанционного пуска адресное
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