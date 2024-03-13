Продукты
MC5A-Y-33
Устройство дистанционного пуска адресное, цвет желтый
MC5A-Y-33

Устройство дистанционного пуска адресное, цвет желтый

Референс: MC5A-Y-33
Линейка SystemeFS

Устройство дистанционного пуска адресное

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409170205101010 см. 0.1кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
MC5A-Y-33 Устройство дистанционного пуска адресное
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 357.31 kB
MC5A-Y-33 Устройство дистанционного пуска адресное
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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