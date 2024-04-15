Продукты
MFR225
МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1G 120-225A
MFR225

МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1G 120-225A

Референс: MFR225
Линейка SystemePact M

Механическая блокировка для контакторов серии SystemePact MC1G на номинальный ток 120 – 225 A. Механическая блокировка предназначена для соединения двух контакторов в реверсивный. Реверсивный контактор используется для изменения направления вращения двигателя. Он позволяет не только запускать двигатель в любом направлении, но и быстро изменять его направление работы. Реверсивные контакторы применяются в промышленности для управления двигателями на транспорте, в станках и другом оборудовании.

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Способ монтажа Втычной
Тип компонента/запасной части Механическая блокировка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090764537.52.77.8 см. 0.07кг.
BAG
381шт.1468040907645032.831.834.1 см. 6.17кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
MC1G160EHE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 160A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
MC1G120M5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 120A 2НО+2НЗ 220V 50ГЦ
MC1G120EHE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 120A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
MC1G120URE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 120A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
MC1G160URE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 160A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
MC1G160M5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 160A 2НО+2НЗ 220V 50ГЦ
MC1G185URE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 185A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
MC1G185M5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 185A 2НО+2НЗ 220V 50ГЦ
MC1G120KUE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 120A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
MC1G185Q5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 185A 2НО+2НЗ 380V 50ГЦ
MC1G185EHE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 185A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
MC1G225URE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 225A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
MC1G225F5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 225A 2НО+2НЗ 110V 50ГЦ
MC1G160Q5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 160A 2НО+2НЗ 380V 50ГЦ
MC1G160KUE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 160A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
MC1G120Q5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 120A 2НО+2НЗ 380V 50ГЦ
MC1G120F5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 120A 2НО+2НЗ 110V 50ГЦ
MC1G225KUE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 225A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
MC1G225EHE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 225A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
MC1G225Q5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 225A 2НО+2НЗ 380V 50ГЦ
MC1G225M5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 225A 2НО+2НЗ 220V 50ГЦ
MC1G185KUE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 185A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
MC1G185F5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 185A 2НО+2НЗ 110V 50ГЦ
MC1G160F5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 160A 2НО+2НЗ 110V 50ГЦ
Фильтры
Поиск
Корзина