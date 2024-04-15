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MFR400
МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1G 265-400A
MFR400

МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1G 265-400A

Референс: MFR400
Линейка SystemePact M

Механическая блокировка для контакторов серии SystemePact MC1G на номинальный ток 265 – 400 A. Механическая блокировка предназначена для соединения двух контакторов в реверсивный. Реверсивный контактор используется для изменения направления вращения двигателя. Он позволяет не только запускать двигатель в любом направлении, но и быстро изменять его направление работы. Реверсивные контакторы применяются в промышленности для управления двигателями на транспорте, в станках и другом оборудовании.

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Способ монтажа Втычной
Тип компонента/запасной части Механическая блокировка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090764607.52.77.8 см. 0.07кг.
BAG
381шт.1468040907646732.831.834.1 см. 6.17кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
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MC1G330EHE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 330A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
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КОНТАКТОР MC1G 3P 400A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
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