Продукты
MFR532100A
РЕЛЕ MFR530 PROFIBUS-DP + MODBUS-RTU 25-100A ТТ Ø18ММ 80-270В AC/DC
MFR532100A

РЕЛЕ MFR530 PROFIBUS-DP + MODBUS-RTU 25-100A ТТ Ø18ММ 80-270В AC/DC

Референс: MFR532100A
Линейка SystemePact MFR

Реле MFR530 со встроенным трансформатором тока для подключения электродвигателя с номинальным током 25-100 A. Моноблочное исполнение с промышленными протоколами Modbus-RTU и Profibus-DP. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040918879811.213.911.6 см. 0.729кг.
BAG
336шт.146804091887956137.534.3 см. 26.3кг.
P12
4432шт.12080120 см. 327кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePact М_MFR
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Каталог SystemePact М_MFR
Техническая документация
Руководство пользователя MFR530
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.67 MB
Руководство пользователя MFR530
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44304_24
Формат PDF
Размер 448.85 kB
Срок действия: 08/04/2024 - 07/04/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44304_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина