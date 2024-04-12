РЕЛЕ MFR530 MODBUS-RTU 5-25A ТТ Ø10.5ММ 80-270В AC/DC
РЕЛЕ MFR530 MODBUS-RTU 5-25A ТТ Ø10.5ММ 80-270В AC/DC
Референс: MFR53325A
Линейка SystemePact MFR
Реле MFR530 со встроенным трансформатором тока для подключения электродвигателя с номинальным током 5-25 A. Моноблочное исполнение с промышленным протоколом Modbus-RTU. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409188811
|10.4
|14.1
|8.4
|см.
|0.706
|кг.
BAG
|3
|—
|64
|шт.
|14680409188818
|61
|37.5
|34.3
|см.
|44.8
|кг.
P12
|4
|—
|768
|шт.
|—
|120
|80
|120
|см.
|540
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemePact М_MFR
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Каталог SystemePact М_MFR
Техническая документация
Руководство пользователя MFR530
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.67 MB
Руководство пользователя MFR530
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44304_24
Формат PDF
Размер 448.85 kB
Срок действия: 08/04/2024 - 07/04/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44304_24
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