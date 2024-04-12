Продукты
MFR583DI1
РЕЛЕ MFR580 2 MODBUS RTU (ДИСКР.ВХ. 24В DC) 80-270В AC/DC
MFR583DI1

РЕЛЕ MFR580 2 MODBUS RTU (ДИСКР.ВХ. 24В DC) 80-270В AC/DC

Референс: MFR583DI1
Линейка SystemePact MFR

Реле MFR580 с двумя портами промышленного протокола Modbus-RTU. Mодульное исполнение с гибкой конфигурацией. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091890921215.57.5 см. 0.388кг.
BAG
342шт.146804091890996137.534.3 см. 17.576кг.
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Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePact М_MFR
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Каталог SystemePact М_MFR
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44304_24
Формат PDF
Размер 448.85 kB
Срок действия: 08/04/2024 - 07/04/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44304_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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