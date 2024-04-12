МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА ДЛЯ MFR580 7DI (24В DC) И 4RO (3НО+1НЗ)
МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА ДЛЯ MFR580 7DI (24В DC) И 4RO (3НО+1НЗ)
Референс: MFR58EM24DC
Линейка SystemePact MFR
Модуль расширения входов-выходов для MFR580, при использовании модуля число цифровых входов реле увеличивается до 12 DI, релейных до 8 RO. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409189177
|12
|15.5
|7.5
|см.
|0.2
|кг.
BAG
|3
|—
|42
|шт.
|14680409189174
|61
|37.5
|34.3
|см.
|9.68
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог SystemePact М_MFR
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Каталог SystemePact М_MFR
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44142_24
Формат PDF
Размер 438.37 kB
Срок действия: 08/04/2024 - 07/04/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44142_24
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