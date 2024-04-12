Продукты
MFR58EM24DC
МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА ДЛЯ MFR580 7DI (24В DC) И 4RO (3НО+1НЗ)
MFR58EM24DC

МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА ДЛЯ MFR580 7DI (24В DC) И 4RO (3НО+1НЗ)

Референс: MFR58EM24DC
Линейка SystemePact MFR

Модуль расширения входов-выходов для MFR580, при использовании модуля число цифровых входов реле увеличивается до 12 DI, релейных до 8 RO. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091891771215.57.5 см. 0.2кг.
BAG
342шт.146804091891746137.534.3 см. 9.68кг.
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Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePact М_MFR
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Каталог SystemePact М_MFR
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44142_24
Формат PDF
Размер 438.37 kB
Срок действия: 08/04/2024 - 07/04/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44142_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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