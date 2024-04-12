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MFR58MM25
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ MFR580 5-25A ТТ Ø 18ММ
MFR58MM25

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ MFR580 5-25A ТТ Ø 18ММ

Референс: MFR58MM25
Линейка SystemePact MFR

Измерительный модуль для MFR580 со встроенным трансформатором тока для подключения двигателя с номинальным током 5-25 A. Диаметр отверстия под кабель 18 мм. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409189146131114.2 см. 0.525кг.
BAG
326шт.146804091891436137.534.3 см. 14.93кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePact М_MFR
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Каталог SystemePact М_MFR
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44304_24
Формат PDF
Размер 448.85 kB
Срок действия: 08/04/2024 - 07/04/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44304_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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