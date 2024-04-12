ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ MFR580 100-250A ТТ ШИННОЕ СОЕДИНЕНИЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ MFR580 100-250A ТТ ШИННОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Референс: MFR58MM250
Линейка SystemePact MFR
Измерительный модуль для MFR580 со встроенным трансформатором тока для подключения двигателя с номинальным током 100-250 A. Подключение кабеля шинным соединением. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409189160
|24.7
|19.7
|13
|см.
|1.35
|кг.
BAG
|3
|—
|8
|шт.
|14680409189167
|61
|37.5
|34.3
|см.
|12.08
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог SystemePact М_MFR
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Каталог SystemePact М_MFR
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44304_24
Формат PDF
Размер 448.85 kB
Срок действия: 08/04/2024 - 07/04/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44304_24
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