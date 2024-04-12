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MFR58XC
ТЕРМИНАЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MFR580, TFT-ДИСПЛЕЙ
MFR58XC

ТЕРМИНАЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MFR580, TFT-ДИСПЛЕЙ

Референс: MFR58XC
Линейка SystemePact MFR

Терминал пользователя для MFR580, цветной TFT-дисплей. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040918906110.83.46.1 см. 0.13кг.
BAG
388шт.146804091890686137.534.3 см. 12.72кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePact М_MFR
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Каталог SystemePact М_MFR
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44142_24
Формат PDF
Размер 438.37 kB
Срок действия: 08/04/2024 - 07/04/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44142_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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