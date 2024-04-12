ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 300/5A ДЛЯ MFR530, 42х30ММ (КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТ.)

Внешний трансформатор тока для MFR530 используется для подключения двигателя с номинальным током до 300 А. Размер отверстия под кабель 42х32 мм. Поставляется в комплекте из 3 шт. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.