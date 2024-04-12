Продукты
MFRCT40300A
ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 300/5A ДЛЯ MFR530, 42х30ММ (КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТ.)

ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 300/5A ДЛЯ MFR530, 42х30ММ (КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТ.)

Референс: MFRCT40300A
Линейка SystemePact MFR

Внешний трансформатор тока для MFR530 используется для подключения двигателя с номинальным током до 300 А. Размер отверстия под кабель 42х32 мм. Поставляется в комплекте из 3 шт. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091894129.712.216 см. 1.487кг.
BAG
39шт.1468040918941930.440.620.7 см. 14.061кг.
P12
4288шт.12080100 см. 461кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePact М_MFR
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Каталог SystemePact М_MFR
Техническая документация
Руководство пользователя MFR530
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.67 MB
Руководство пользователя MFR530
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44475_24
Формат PDF
Размер 449.17 kB
Срок действия: 08/04/2024 - 07/04/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44475_24
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