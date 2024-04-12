ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 800/5A ДЛЯ MFR530/580, 32х62.5ММ (КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТ.)
ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 800/5A ДЛЯ MFR530/580, 32х62.5ММ (КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТ.)
Референс: MFRCT60800A
Линейка SystemePact MFR
Внешний трансформатор тока для MFR530/580, используется для подключения двигателя с номинальным током до 800 А. Размер отверстия под кабель 62х32 мм. Поставляется в комплекте из 3 шт. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409188972
|15
|11.8
|12.2
|см.
|1.853
|кг.
BAG
|3
|—
|6
|шт.
|14680409188979
|40
|30
|20
|см.
|12.12
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemePact М_MFR
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Каталог SystemePact М_MFR
Техническая документация
Руководство пользователя MFR530
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.67 MB
Руководство пользователя MFR530
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44475_24
Формат PDF
Размер 449.17 kB
Срок действия: 08/04/2024 - 07/04/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44475_24
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