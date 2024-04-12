Продукты
MFRDC05M
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМИНАЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MFR530/580 0.5 М.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМИНАЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MFR530/580 0.5 М.

Референс: MFRDC05M
Линейка SystemePact MFR

Кабель для подключения терминала пользователя к реле MFR530/580, длина 0.5 м. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040918899611515 см. 0.02кг.
CAR
220шт.468040919753026.932.810.1 см. 0.647кг.
BAG
360шт.2468040919753430.933.930.4 см. 2.614кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePact М_MFR
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Каталог SystemePact М_MFR
Техническая документация
Руководство пользователя MFR530
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.67 MB
Руководство пользователя MFR530
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44617_24
Формат PDF
Размер 450.08 kB
Срок действия: 08/04/2024 - 07/04/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44617_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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