СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМИНАЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MFR530/580 1 М
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМИНАЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MFR530/580 1 М
Референс: MFRDC1M
Линейка SystemePact MFR
Кабель для подключения терминала пользователя к реле MFR530/580, длина 1 м. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409193396
|1
|15
|15
|см.
|0.043
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|4680409197813
|26.5
|21
|17
|см.
|1
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|24680409197817
|49.5
|33.6
|36.5
|см.
|5
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemePact М_MFR
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Каталог SystemePact М_MFR
Техническая документация
Руководство пользователя MFR530
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.67 MB
Руководство пользователя MFR530
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44617_24
Формат PDF
Размер 450.08 kB
Срок действия: 08/04/2024 - 07/04/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44617_24
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