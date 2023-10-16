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MFS32MST
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 12-32A AC230V СТАНДАРТНЫЙ MODBUS
MFS32MST

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 12-32A AC230V СТАНДАРТНЫЙ MODBUS

Референс: MFS32MST
Линейка SystemePact MFS

Многофункциональный пускатель серии SystemePact MFS; диапазон уставок тока – 12…32 А; напряжение управления – 230 В пер.тока; 3P; 50 кА; исполнение – стандартный с интерфейсом связи Modbus; ЖК-дисплей; доп. контакты 2НО+2НЗ; сигнальные контакты 2НО+1НЗ; контакт аварии 1НЗ; монтаж – на DIN-рейку или монтажную плату. SystemePact MFS – устройство коммутации и защиты, совмещающее в себе функции автоматического выключателя, контактора, реле защиты от перегрузки и выключателя-разъединителя.

Спецификация
Технические характеристики
EC001037 Комбинированный пускатель электродвигателя
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091399679.421.523.8 см. 1.6кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
SystemePact MFS каталог 2023
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 8.91 MB
SystemePact MFS каталог 2023
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact MFS
Дата документа: 05/02/2024
Формат PDF
Размер 2.79 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact MFS
3D модели
Многофункциональный пускатель серии SystemePact MFS (3D модель)
Дата документа: 05/02/2024
Формат STP
Размер 16.12 MB
Многофункциональный пускатель серии SystemePact MFS (3D модель)
2D чертежи
Многофункциональный пускатель серии SystemePact MFS (2D модель с размерами)
Дата документа: 05/02/2024
Формат DWG
Размер 2.66 MB
Многофункциональный пускатель серии SystemePact MFS (2D модель с размерами)
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