МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 1.5-6A AC230V СТАНДАРТНЫЙ

Многофункциональный пускатель серии SystemePact MFS; диапазон уставок тока – 1.5…6 А; напряжение управления – 230 В пер.тока; 3P; 50 кА; исполнение - стандартный; ЖК-дисплей; доп. контакты 2НО+2НЗ; сигнальные контакты 2НО+1НЗ; контакт аварии 1НЗ; монтаж – на DIN-рейку или монтажную плату. SystemePact MFS – устройство коммутации и защиты, совмещающее в себе функции автоматического выключателя, контактора, реле защиты от перегрузки и выключателя-разъединителя.