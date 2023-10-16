МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 1.5-6A AC230V ПРОДВИНУТЫЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 1.5-6A AC230V ПРОДВИНУТЫЙ
Референс: MFS6MSU
Линейка SystemePact MFS
Многофункциональный пускатель серии SystemePact MFS; диапазон уставок тока – 1.5…6 А; напряжение управления – 230 В пер.тока; 3P; 50 кА; исполнение – усовершенствованный (защита от повышения/понижения напряжения); ЖК-дисплей; доп. контакты 2НО+2НЗ; сигнальные контакты 2НО+1НЗ; контакт аварии 1НЗ; монтаж – на DIN-рейку или монтажную плату. SystemePact MFS – устройство коммутации и защиты(автоматический выключатель, контактор, реле защиты от перегрузки и выключатель-разъединитель)
Спецификация
Технические характеристики
EC001037 Комбинированный пускатель электродвигателя
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409140017
|9.4
|21.5
|23.8
|см.
|1.54
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
SystemePact MFS каталог 2023
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 8.91 MB
SystemePact MFS каталог 2023
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact MFS
Дата документа: 05/02/2024
Формат PDF
Размер 2.79 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact MFS
3D модели
Многофункциональный пускатель серии SystemePact MFS (3D модель)
Дата документа: 05/02/2024
Формат STP
Размер 16.12 MB
Многофункциональный пускатель серии SystemePact MFS (3D модель)
2D чертежи
Многофункциональный пускатель серии SystemePact MFS (2D модель с размерами)
Дата документа: 05/02/2024
Формат DWG
Размер 2.66 MB
Многофункциональный пускатель серии SystemePact MFS (2D модель с размерами)
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