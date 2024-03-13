Продукты
МКС300-ГБМ
Герметичный бокс, IP65. 4 гермоввода для кабеля 4-8 мм. Подходит для МС220E

Герметичный бокс, IP65. 4 гермоввода для кабеля 4-8 мм. Подходит для МС220E

Референс: МКС300-ГБМ
Линейка SystemeFS

Герметичный бокс, IP65. 4 гермоввода для кабеля 4-8мм. Подходит для МС220E

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409170267152010 см. 0.1кг.
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Тип документа
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Техническая документация
МКС300-ГБМ герметичный бокс для модулей МС220Е-33
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 275.66 kB
МКС300-ГБМ герметичный бокс для модулей МС220Е-33
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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