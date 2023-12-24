Продукты
MP1K09004FD
КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 9A DC110V
MP1K09004FD
MP1K09004FD

КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 9A DC110V

Референс: MP1K09004FD
Линейка SystemePact M

Контактор серии SystemePact MP1K для сетей переменного тока, номинальный ток – 9 А, 4P(4НО), напряжение управления – 110 В пост.тока, монтаж – на DIN-рейке или винтами на монтажной плате. Контакторы серии MP1K предназначены для управления не индуктивной или слабо индуктивной нагрузкой (AC-1), а также для применения в простых системах автоматизации.

Спецификация
Технические характеристики
EC000066 Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC)
Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В 9
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 0
Модульное исполнение Нет
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC 110-110
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
BAG
350шт.33.827.618.3 см. 14.019кг.
P12
42000шт.1208095 см. 572кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
Дата документа: 24/12/2023
Формат PDF
Размер 1.78 MB
Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06885_23
Формат PDF
Размер 1.35 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06885_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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