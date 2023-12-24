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MR2K0304
ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 0,4-0,63A
MR2K0304

ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 0,4-0,63A

Референс: MR2K0304
Линейка SystemePact M

Тепловое реле перегрузки серии MR2К для сетей переменного тока, диапазон регулирования 0,40…0,63 А; класс 10; монтаж - непосредственно под контактором, подключение с помощью винтовых зажимов. Тепловые реле серии MR2К предназначены для защиты электродвигателей от перегрузок, обрыва фаз. Совместно с контактором серии MC1K может представлять собой электромагнитный пускатель открытого исполнения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000106 Реле тепловой защиты
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091437118.28.25.3 см. 0.14кг.
BAG
3100шт.44.134.729.3 см. 14.206кг.
P12
41200шт.12080105 см. 185кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
Дата документа: 24/12/2023
Формат PDF
Размер 1.78 MB
Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84628_23
Формат PDF
Размер 973.05 kB
Срок действия: 18/10/2023 - 17/10/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84628_23
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