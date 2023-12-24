ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 2,5-4A
ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 2,5-4A
Референс: MR2K0310
Тепловое реле перегрузки серии MR2К для сетей переменного тока, диапазон регулирования 2,5…4,0 А; класс 10; монтаж - непосредственно под контактором, подключение с помощью винтовых зажимов. Тепловые реле серии MR2К предназначены для защиты электродвигателей от перегрузок, обрыва фаз. Совместно с контактором серии MC1K может представлять собой электромагнитный пускатель открытого исполнения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000106 Реле тепловой защиты
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409143766
|8.2
|8.2
|5.3
|см.
|0.14
|кг.
BAG
|3
|—
|100
|шт.
|—
|44.5
|34.5
|29.3
|см.
|14.405
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
Дата документа: 24/12/2023
Формат PDF
Размер 1.78 MB
Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84628_23
Формат PDF
Размер 973.05 kB
Срок действия: 18/10/2023 - 17/10/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84628_23
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