ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 1,1-1,6A КЛАСС 10

Тепловое реле серии SystemePact MRD на номинальный ток 40 А, диапазон регулирования 1,1 – 1,6 А, класс 10. Монтаж непосредственно под контактором, подключение с помощью винтовых зажимов. Реле серии SystemePact MRD предназначены для защиты цепей и электродвигателей от перегрузок, обрыва фазы, превышения длительности пуска и заклинивания ротора. Реле MRD применяются совместно с контакторами серии MC1D.