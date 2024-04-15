ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F90 77-97А КЛАСС 10
ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F90 77-97А КЛАСС 10
Референс: MRD3365
Тепловое реле серии SystemePact MRD на номинальный ток 90 А, диапазон регулирования 77 – 97 А, класс 10. Монтаж непосредственно под контактором, подключение с помощью винтовых зажимов. Реле серии SystemePact MRD предназначены для защиты цепей и электродвигателей от перегрузок, обрыва фазы, превышения длительности пуска и заклинивания ротора. Реле MRD применяются совместно с контакторами серии MC1D.
Спецификация
Технические характеристики
EC000106 Реле тепловой защиты
Регулируемый диапазон тока 80-104
Макс. допустимое раб. напряжение Ue 690
Способ монтажа Непосредств. крепление
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409072424
|11.8
|6.1
|10.3
|см.
|0.425
|кг.
BAG
|3
|—
|24
|шт.
|14680409072421
|37.4
|26.4
|22.3
|см.
|11.95
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02531_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 20/12/2022 - 19/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02531_22
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