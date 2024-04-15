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MRD3365
ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F90 77-97А КЛАСС 10
MRD3365

ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F90 77-97А КЛАСС 10

Референс: MRD3365
Линейка SystemePact M

Тепловое реле серии SystemePact MRD на номинальный ток 90 А, диапазон регулирования 77 – 97 А, класс 10. Монтаж непосредственно под контактором, подключение с помощью винтовых зажимов. Реле серии SystemePact MRD предназначены для защиты цепей и электродвигателей от перегрузок, обрыва фазы, превышения длительности пуска и заклинивания ротора. Реле MRD применяются совместно с контакторами серии MC1D.

Спецификация
Технические характеристики
EC000106 Реле тепловой защиты
Регулируемый диапазон тока 80-104
Макс. допустимое раб. напряжение Ue 690
Способ монтажа Непосредств. крепление
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040907242411.86.110.3 см. 0.425кг.
BAG
324шт.1468040907242137.426.422.3 см. 11.95кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02531_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 20/12/2022 - 19/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02531_22
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