КЛЕММНЫЙ БЛОК ДЛЯ ТЕП.РЕЛ. MRE F25 (LAEB1)
КЛЕММНЫЙ БЛОК ДЛЯ ТЕП.РЕЛ. MRE F25 (LAEB1)
Референс: MRETB25
Клеммный блок для теплового реле серии SystemePact MRE на номинальный ток 25 А. Клеммный блок MRETB предназначен для отдельной установки теплового реле серии MRE на DIN-рейку.
Спецификация
Технические характеристики
EC002027 Комплектующие для аппаратов защиты от перегрузки
Тип компонента/запасной части Цоколь/основание
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|9.5
|8
|6
|см.
|0.055
|кг.
CAR
|2
|—
|2
|шт.
|4680409076316
|8
|10.5
|6.5
|см.
|0.142
|кг.
S02
|3
|—
|72
|шт.
|14680409076313
|40
|30
|15.5
|см.
|5.72
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02531_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 20/12/2022 - 19/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02531_22
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