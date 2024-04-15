Продукты
MRETB25
КЛЕММНЫЙ БЛОК ДЛЯ ТЕП.РЕЛ. MRE F25 (LAEB1)
MRETB25
MRETB25

КЛЕММНЫЙ БЛОК ДЛЯ ТЕП.РЕЛ. MRE F25 (LAEB1)

Референс: MRETB25
Линейка SystemePact M

Клеммный блок для теплового реле серии SystemePact MRE на номинальный ток 25 А. Клеммный блок MRETB предназначен для отдельной установки теплового реле серии MRE на DIN-рейку.

Спецификация
Технические характеристики
EC002027 Комплектующие для аппаратов защиты от перегрузки
Тип компонента/запасной части Цоколь/основание
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.9.586 см. 0.055кг.
CAR
22шт.4680409076316810.56.5 см. 0.142кг.
S02
372шт.14680409076313403015.5 см. 5.72кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02531_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 20/12/2022 - 19/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02531_22
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