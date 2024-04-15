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MRG18580
ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRG F185 63-80A КЛАСС 10
MRG18580

ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRG F185 63-80A КЛАСС 10

Референс: MRG18580
Линейка SystemePact M

Тепловое реле серии SystemePact MRG на номинальный ток 185 А, диапазон регулирования 63 – 80 А, класс 10. Монтаж непосредственно под контактором, подключение с помощью винтовых зажимов. Реле серии SystemePact MRG предназначены для защиты цепей и электродвигателей от перегрузок, обрыва фазы, превышения длительности пуска и заклинивания ротора. Реле MRG применяются совместно с контакторами серии MC1G.

Спецификация
Технические характеристики
EC000106 Реле тепловой защиты
Регулируемый диапазон тока 58-81
Макс. допустимое раб. напряжение Ue 690
Способ монтажа Непосредств. крепление
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040907727613.810.911 см. 1кг.
BAG
312шт.1468040907727335.623.834.2 см. 12.5кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02531_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 20/12/2022 - 19/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02531_22
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