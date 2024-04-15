ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRG F630 230-320A КЛАСС 10

Тепловое реле серии SystemePact MRG на номинальный ток 630 А, диапазон регулирования 230 – 320 А, класс 10. Монтаж непосредственно под контактором, подключение с помощью винтовых зажимов. Реле серии SystemePact MRG предназначены для защиты цепей и электродвигателей от перегрузок, обрыва фазы, превышения длительности пуска и заклинивания ротора. Реле MRG применяются совместно с контакторами серии MC1G.