ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 100A ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP65 С ЗАМКОМ

Выключатель-разъединитель MSD в корпусе IP65 на номинальный ток 100 А. Может использоваться в качестве главного аварийного выключателя. Применяется для коммутации силовых электрических цепей активной, индуктивной или смешанной нагрузок, может использоваться для включения и отключения двигателей категорий применения AC–3 и DC–3. 3-полюсное исполнение, красная поворотная рукоятка с возможностью блокировки навесными замками.