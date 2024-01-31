Продукты
MSD125NF7
МОДУЛЬ НЕЙТРАЛИ MSD 125A
MSD125NF7

МОДУЛЬ НЕЙТРАЛИ MSD 125A

Референс: MSD125NF7
Линейка SystemePact MSD

Модуль нейтрали для выключателей-разъединителей SystemePact MSD с номинальным током 125 А. Установка сбоку от выключателя.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919371611.57.57.5 см. 0.12кг.
BAG
350шт.24680409193710292225 см. 1.5кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.61264_24
Формат PDF
Размер 430.06 kB
Срок действия: 31/01/2024 - 30/01/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.61264_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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