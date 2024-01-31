МОДУЛЬ НЕЙТРАЛИ MSD 175A
МОДУЛЬ НЕЙТРАЛИ MSD 175A
Референс: MSD175NF7
Линейка SystemePact MSD
Модуль нейтрали для выключателей-разъединителей SystemePact MSD с номинальным током 175 А. Установка сбоку от выключателя.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409193723
|11.5
|7.5
|7.5
|см.
|0.12
|кг.
BAG
|3
|—
|50
|шт.
|24680409193727
|29
|22
|25
|см.
|1.5
|кг.
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Тип документа
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.61264_24
Формат PDF
Размер 430.06 kB
Срок действия: 31/01/2024 - 30/01/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.61264_24
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