Продукты
MSD40420B
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 40A IP20 С ЧЁРНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ
MSD40420B

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 40A IP20 С ЧЁРНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ

Референс: MSD40420B
Линейка SystemePact MSD

Выключатель-разъединитель MSD на номинальный ток 40 А применяется для коммутации силовых электрических цепей активной, индуктивной или смешанной нагрузок, может использоваться для включения и отключения двигателей категорий применения AC–3 и DC–3. 4-полюсное исполнение с черной поворотной рукояткой с монтажом на дверцу.

Спецификация
Технические характеристики
EC000216 Выключатель-разъединитель нагрузки
Количество полюсов 4
Тип изделия/компонента Выключатель-разъединитель нагрузки
Реверсивный переключатель Нет
Степень защиты (IP), передняя сторона IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091673977711.4 см. 0.27кг.
BAG
368шт.14680409167394493231 см. 22кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePact M_MSD
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 2.03 MB
Каталог SystemePact M_MSD
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact M_MSD
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 531.33 kB
Руководство по эксплуатации SystemePact M_MSD
2D чертежи
Чертеж с размерами для MSDxx420B
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 78.64 kB
Чертеж с размерами для MSDxx420B
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.61264_24
Формат PDF
Размер 430.06 kB
Срок действия: 31/01/2024 - 30/01/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.61264_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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