ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 63A IP20 С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ С ЗАМКОМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 63A IP20 С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ С ЗАМКОМ
Референс: MSD63440R
Линейка SystemePact MSD
Выключатель-разъединитель MSD на номинальный ток 63 А применяется для коммутации силовых электрических цепей активной, индуктивной или смешанной нагрузок, может использоваться для включения и отключения двигателей категорий применения AC–3 и DC–3. Может применяться в качестве главного и аварийного выключателя-разъединителя. 4-полюсное исполнение с красной выносной поворотной рукояткой с возможностью блокировки навесным замком, монтаж на DIN-рейку или монтажную плату на задней панели шкафа.
Спецификация
Технические характеристики
EC000216 Выключатель-разъединитель нагрузки
Количество полюсов 4
Тип изделия/компонента Выключатель-разъединитель нагрузки
Реверсивный переключатель Нет
Степень защиты (IP), передняя сторона IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409167908
|8.3
|7.2
|23
|см.
|0.389
|кг.
BAG
|3
|—
|32
|шт.
|14680409167905
|47
|33
|32
|см.
|14
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemePact M_MSD
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 2.03 MB
Каталог SystemePact M_MSD
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact M_MSD
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 531.33 kB
Руководство по эксплуатации SystemePact M_MSD
2D чертежи
Чертеж с размерами для MSDxx440R
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 79.42 kB
Чертеж с размерами для MSDxx440R
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.61264_24
Формат PDF
Размер 430.06 kB
Срок действия: 31/01/2024 - 30/01/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.61264_24
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