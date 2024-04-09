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MSD63Z6
КРЫШКА КЛЕММНИКА MSD 40/63A 4P 1 ШТ.
MSD63Z6

КРЫШКА КЛЕММНИКА MSD 40/63A 4P 1 ШТ.

Референс: MSD63Z6
Линейка SystemePact MSD

Защитная крышка для входных/выходных клемм выключателей-разъединителей SystemePact MSD с номинальным током 40, 63 А. Крышка для 4 клемм.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919364814.59.510 см. 0.09кг.
BAG
3100шт.14680409193645292225 см. 3.5кг.
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