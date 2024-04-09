КРЫШКА КЛЕММНИКА MSD 40/63A 4P 1 ШТ.
КРЫШКА КЛЕММНИКА MSD 40/63A 4P 1 ШТ.
Референс: MSD63Z6
Линейка SystemePact MSD
Защитная крышка для входных/выходных клемм выключателей-разъединителей SystemePact MSD с номинальным током 40, 63 А. Крышка для 4 клемм.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409193648
|14.5
|9.5
|10
|см.
|0.09
|кг.
BAG
|3
|—
|100
|шт.
|14680409193645
|29
|22
|25
|см.
|3.5
|кг.
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