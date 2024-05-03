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MST4001BK
MultiSet Вилка 2К+З прямая каучуковая 16А/250В IP44 Чёрная
MST4001BK

MultiSet Вилка 2К+З прямая каучуковая 16А/250В IP44 Чёрная

Референс: MST4001BK
Линейка MultiSet

Вилка каучуковая MultiSet (Systeme Electric) прямая (2К+З) 16А/250В. Предназначена для сборки удлинителей нужной длины. Обладает повышенной прочностью и степенью пылевлагозащиты IP44.

Спецификация
Технические характеристики
EC000242 Вилка с защитным контактом
Количество полюсов 2
Модель/исполнение С заземляющим контактом
Цвет изделия Черный
Ориентация (угол) подключения Прямолинейн.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409178270197.13.9 см. 0.042кг.
CAR
230шт.4680409178287311612 см. 1.32кг.
BAG
3300шт.14680409178277603233.5 см. 13.9кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
Формат PDF
Размер 1.7 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-TR.РА02.В.08674_24
Формат PDF
Размер 1.08 MB
Срок действия: 19/02/2023 - 18/02/2029
ЕАЭС N RU Д-TR.РА02.В.08674_24
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