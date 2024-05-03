MultiSet Вилка 2К+З прямая каучуковая 16А/250В IP44 Чёрная
MultiSet Вилка 2К+З прямая каучуковая 16А/250В IP44 Чёрная
Референс: MST4001BK
Вилка каучуковая MultiSet (Systeme Electric) прямая (2К+З) 16А/250В. Предназначена для сборки удлинителей нужной длины. Обладает повышенной прочностью и степенью пылевлагозащиты IP44.
Спецификация
Технические характеристики
EC000242 Вилка с защитным контактом
Количество полюсов 2
Модель/исполнение С заземляющим контактом
Цвет изделия Черный
Ориентация (угол) подключения Прямолинейн.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409178270
|19
|7.1
|3.9
|см.
|0.042
|кг.
CAR
|2
|—
|30
|шт.
|4680409178287
|31
|16
|12
|см.
|1.32
|кг.
BAG
|3
|—
|300
|шт.
|14680409178277
|60
|32
|33.5
|см.
|13.9
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
Формат PDF
Размер 1.7 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-TR.РА02.В.08674_24
Формат PDF
Размер 1.08 MB
Срок действия: 19/02/2023 - 18/02/2029
ЕАЭС N RU Д-TR.РА02.В.08674_24
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты