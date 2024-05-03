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MST4003BK
MultiSet Колодка 1х розетка 2К+З каучуковая 16А/250В IP44 Чёрная
MST4003BK

MultiSet Колодка 1х розетка 2К+З каучуковая 16А/250В IP44 Чёрная

Референс: MST4003BK
Линейка MultiSet

Розетка открытой установки каучуковая MultiSet (Systeme Electric) (2К+З) 16А/250В. Предназначена для установки на поверхность. Обладает повышенной прочностью и степенью пылевлагозащиты IP44. Имеет 4 отверстия для крепления.

Спецификация
Технические характеристики
EC000330 Удлинитель/ Колодка для удлинителя/ Блок розеток/ Разветвитель
Материал Каучук
Вид/марка материала Термопласт
Степень защиты (IP) IP44
Цвет изделия Черный
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040917833120.311.37.2 см. 0.139кг.
CAR
216шт.468040917834829.524.515.6 см. 2.46кг.
BAG
3160шт.1468040917833851.542.559.5 см. 25.92кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 9.99 MB
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
Формат PDF
Размер 1.7 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-TR.РА02.В.08674_24
Формат PDF
Размер 1.08 MB
Срок действия: 19/02/2023 - 18/02/2029
ЕАЭС N RU Д-TR.РА02.В.08674_24
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