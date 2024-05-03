MultiSet Колодка 2х розетка 2К+З каучуковая 16А/250В IP44 Чёрная
MultiSet Колодка 2х розетка 2К+З каучуковая 16А/250В IP44 Чёрная
Референс: MST4102BK
Колодка каучуковая MultiSet (Systeme Electric) на 2 поста (2К+З) 16А/250В. Предназначена для сборки удлинителей нужной длины. Обладает повышенной прочностью и степенью пылевлагозащиты IP44. Имеет 4 отверстия для крепления на поверхность и ещё одно для подвешивания.
Спецификация
Технические характеристики
EC000330 Удлинитель/ Колодка для удлинителя/ Блок розеток/ Разветвитель
Общее количество розеток 2
Выключатель дифференциального тока (RCCB/ВДТ/УЗО) Нет
Материал Прочее
Вид/марка материала Термопласт
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409178355
|4.3
|19.5
|7.4
|см.
|0.15
|кг.
CAR
|2
|—
|14
|шт.
|4680409178362
|25.6
|30.2
|16.1
|см.
|2.305
|кг.
BAG
|3
|—
|140
|шт.
|14680409178352
|51.5
|42.5
|59.5
|см.
|24
|кг.
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С-ТР ТС-НВО
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ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
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