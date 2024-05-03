MultiSet Колодка 2х розетка 2К+З каучуковая 16А/250В IP44 Чёрная

Колодка каучуковая MultiSet (Systeme Electric) на 2 поста (2К+З) 16А/250В. Предназначена для сборки удлинителей нужной длины. Обладает повышенной прочностью и степенью пылевлагозащиты IP44. Имеет 4 отверстия для крепления на поверхность и ещё одно для подвешивания.